Studenti in piazza a La Sapienza: bruciata l'immagine di Salvini

Un’immagine del ministro dei Trasporti e vice presidente del Consiglio, Matteo Salvini, è stata bruciata oggi nella piazza dell’Università La Sapienza di Roma. Una iniziativa promossa dall’organizzazione studentesca Cambiare Rotta in vista della manifestazione del 13 giugno a Roma contro il corteo per la Remigrazione previsto lo stesso giorno, sempre nella capitale. “Dalla Sapienza un segnale chiaro – scrivono gli studenti in un comunicato – Gli studenti universitari il 13 giugno scendono in piazza al fianco dei ragazzi di seconda generazione, degli occupanti, di lavoratori e lavoratrici che andranno verso il Ministero di Salvini, volto e responsabile delle politiche razziste e securitarie che ci stanno togliendo un futuro. Mentre in città sfileranno i cortei per la remigrazione e pro vita – prosegue il testo – noi scendiamo in piazza con una parola d’ordine chiara: respingiamoli. L’unica sicurezza per i cittadini sono salario, reddito, casa, diritti e dignità”. Durante la protesta di oggi è stato srotolato uno striscione dal tetto di uno degli edifici dell’ateneo, sul quale compariva la scritta “Respingiamo guerra, razzismo e sfrutttamento. Il 13 giugno tutti in piazza”.