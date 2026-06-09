Sospeso lo sciopero dei treni dell’11 giugno, Mit: “Vincono il dialogo e il buonsenso”

Lo stop era stato indetto da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa

E’ stata sospesa l’agitazione dei lavoratori del comparto ferroviario prevista per giovedì 11 giugno. “Il Mit ha ascoltato e raccolto le richieste dei sindacati dei ferrovieri, tutelando una giornata di lavoro per milioni di lavoratori e pendolari. La sospensione dello sciopero dell’11 giugno dimostra che il confronto serio e concreto porta risultati. Il Mit continuerà a lavorare per garantire servizi efficienti, tutela dei lavoratori e rispetto dei cittadini”, comunica in una nota il Ministero dei Trasporti.

Cosa prevedeva lo stop

Lo stop di 8 ore che riguardava il personale delle imprese ferroviarie e degli appalti ferroviari era stato indetto da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa. “Il Governo ha scelto di ignorare le nostre richieste sui rischi derivanti dalle future gare ferroviarie intercity dove è emersa la volontà del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di suddividere in tre lotti non equivalenti, anziché in un unico lotto”, avevano sottolineato i sindacati.