Omicidio Pierina Paganelli, oggi la sentenza: Louis Dassilva in tribunale

Oggi è attesa la sentenza di primo grado nei confronti di Louis Dassilva, il 36enne accusato di aver ucciso Pierina Paganelli il 3 ottobre 2023, con 29 coltellate, nel condominio di via del Ciclamino 31, a Rimini. Il pm ha chiesto la condanna all’ergastolo. “Aspettiamo, lasciamo parlare loro”, i giudici, ha detto Giuliano Saponi, figlio della vittima 78enne, arrivando in tribunale.

“Speriamo che emerga quella che è la sua verità e che le cose che diciamo e che si arrivi a un risultato positivo per la sua persona”, ha affermato l’avvocato Riario Fabbri, legale di Dassilva. “Il nostro compito è di difenderlo, non abbiamo alcuna necessità di trovare responsabili ulteriori, a noi interessa che emerga che non ci sono elementi di responsabilità a suo carico – ha affermato l’avvocato Andrea Guidi, difensore dell’imputato – Poi ci sono piste alternative concrete che erano percorribili che avrebbero potuto portare altrove. Ma non è un problema della difesa, noi dovevamo sottolinearlo perché avrebbero portato lontano da Dassilva”.