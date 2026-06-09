Omicidio Pierina Paganelli, legali Dassilva: "Speriamo che emerga la sua verità"

“Speriamo che emerga quella che è la sua verità e che le cose che diciamo e che si arrivi a un risultato positivo per la sua persona”. Lo dice l’avvocato Riario Fabbri, legale di Louis Dassilva, arrivando in Tribunale a Rimini, dove è attesa la sentenza di primo grado nei confronti dell’uomo accusato dell’omicidio di Pierina Paganelli, 78 anni, uccisa il 3 ottobre 2023 a Rimini. “Il nostro compito è di difendere Dassilva, non abbiamo alcuna necessità di trovare responsabili ulteriori, a noi interessa che emerga che non ci sono elementi di responsabilità a carico di Dassilva – ha affermato l’avvocato Andrea Guidi, della difesa di Dassilva – Poi ci sono piste alternative concrete che erano percorribili che avrebbero potuto portare altrove. Ma non è un problema della difesa, noi dovevamo sottolinearlo perché avrebbero portato lontano da Dassilva”.