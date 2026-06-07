Palazzina crollata a Porto Sant’Elpidio, per gli architetti il cedimento “dimostra necessità di manutenzione”

Il giorno dopo la tragedia che si è consumata a Porto Sant’Elpidio, in provincia di Fermo, dove il crollo di una palazzina ha provocato la morte di tre persone, il Comune si stringe intorno ai familiari delle vittime.

In un post su Facebook, il sindaco Massimiliano Ciarpella esprime il proprio cordoglio. “Oggi non può essere una domenica normale. C’è un silenzio irreale, ci sono il dolore, la preghiera e la vicinanza ai feriti e ai familiari delle vittime dell’incidente di via Trentino”, si legge nel messaggio online. “Ci tengo a sottolineare la gratitudine a tutti i soccorritori e in particolare al corpo dei vigili del fuoco, dal comandante provinciale Donatello Di Marzio a tutti gli equipaggi, l’Usar, le unità cinofile per l’eccezionale professionalità ed umanità dimostrate in queste ore così difficili, come a tutti i cittadini che con la vicinanza, con gesti semplici, ma significativi, hanno fatto sentire la presenza della nostra comunità”. Ad accompagnare il post sui social, la foto di un mazzo di fiori davanti ai cancelli della palazzina.

Acquaroli: “Vicino alle famiglie, grande lavoro dei vigili del fuoco”

Anche il governatore della Regione Marche, Francesco Acquaroli, affida i propri pensieri ai social. “All’indomani della tragica esplosione che ha coinvolto una palazzina a Porto Sant’Elpidio, vorrei esprimere il più profondo cordoglio per le tre vittime e la vicinanza della nostra Regione alle loro famiglie e all’intera comunità portoelpidiense, che sta affrontando questo momento di grande dolore”, ha scritto su Facebook. “Tengo inoltre a esprimere un sentito ringraziamento a tutte le forze dell’ordine, ai soccorritori, ai volontari e a tutti coloro che si sono adoperati nelle operazioni di ricerca e di intervento. In particolar modo, vorrei sottolineare il grande lavoro dei vigili del fuoco, oltre sessanta presenti ieri e giunti anche da fuori regione, che instancabilmente per tutta la giornata hanno lavorato e scavato tra le macerie, un’operazione lunga e complessa anche a causa del continuo rischio crollo della struttura. Da parte della Regione Marche, a loro va il nostro più profondo senso di riconoscenza, e a tutti coloro che sono in prima linea nei momenti più difficili come quello che abbiamo vissuto ieri”.

Ordine Architetti: “Crollo dimostra necessità di manutenzione”

“Nel caso di eventi come questo, l’attenzione si concentra spesso sulla causa immediata (ad esempio una possibile fuga di gas), ma dal punto di vista gestionale è altrettanto importante capire se nel tempo siano stati attuati processi adeguati di manutenzione, controllo e monitoraggio. Una gestione efficace negli anni consente di mantenere la sicurezza degli occupanti e degli impianti; individuare precocemente anomalie e segnali di rischio; programmare la sostituzione di componenti obsolete prima che diventino critiche; garantire la conformità normativa e documentale; preservare il valore dell’immobile e ridurre i costi derivanti da emergenze o danni; ridurre il rischio operativo e reputazionale per proprietà, amministratori e gestori”, ha spiegato Paolo Zappa, consigliere dell’Ordine degli Architetti di Roma e provincia, esperto nella gestione del patrimonio immobiliare. “L’immobile dovrebbe essere gestito attraverso l’anagrafe tecnica dell’edificio, il piano di manutenzione pluriennale, monitoraggio delle scadenze e delle certificazioni, gestione strutturata delle segnalazioni degli occupanti, valutazione periodica dei rischi e piani di investimento (CAPEX) per rinnovi e adeguamenti. È importante ricordare che gli edifici invecchiano: impianti, tubazioni, componenti elettrici e strutture subiscono un degrado progressivo. Senza una gestione continuativa, aumenta la probabilità che piccoli problemi si trasformino in eventi gravi“.