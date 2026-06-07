Milano, 100 kg di droga nel furgone e nel congelatore: arrestato un 42enne

Aveva 100 kg di droga nel furgone e nel congelatore. Ad arrestarlo è stata la polizia di Milano. Protagonista della vicenda un cittadino italiano di 42 anni, incensurato, fermato per detenzione di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, hashish e ketamina.

Gli agenti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Milano hanno pianificato operazioni mirate nei comuni di Arese, Senago e Garbagnate Milanese per individuare un mezzo furgonato intestato a una ditta di noleggio segnalato come utilizzato da una persona attiva nel traffico di sostanze stupefacenti. Dopo vari appostamenti e controlli, gli agenti hanno notato un furgone dalle caratteristiche del tutto compatibili transitare nel comune di Arese. Alla guida c’era un uomo che si muoveva con fare guardingo. Una verifica immediata ha permesso di accertare come il furgonato fosse effettivamente intestato a una ditta di noleggio, senza alcun precedente controllo del territorio e si è deciso di procedere al controllo.

Alla vista della polizia, il 42enne ha manifestato subito un forte nervosismo. La perquisizione del mezzo ha permesso di rinvenire nel vano posteriore due borsoni contenenti diversi panetti di cocaina per un peso complessivo di circa 45 kg oltre a 3 kg di ketamina. La perquisizione è stata estesa all’abitazione di Senago, dove, all’interno dell’armadio nella camera da letto, sono stati rinvenuti circa 200 grammi di marijuana, 140 grammi di cocaina e 80 grammi di hashish, oltre a circa 2mila euro in contanti. Nella cantina della casa, dentro un congelatore, sono stati trovati e sequestrati centinaia di panetti di hashish per circa 50 kg, oltre a materiale per il confezionamento. L’uomo è stato quindi arrestato.