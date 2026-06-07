Furto a casa d’aste Torino Sant’Agostino: in 4 minuti bottino da 1 mln

Torino si è svegliata questa mattina alleggerita di un tesoro pesante. Nella notte la storica casa d’aste di Torino Sant’Agostino ha subito un grave furto con scasso. Come confermato dall’esame delle registrazioni delle telecamere, i ladri si sarebbero introdotti intorno alle 4:20 del mattino, bypassando i sistemi di sicurezza. In appena 4 minuti di attività, i malviventi hanno asportato gioielli e orologi per una base d’asta di approssimativamente 1 milione di euro.

È la stessa casa d’aste a darne notizia. L’asta, in programma martedì 9 e mercoledì 10 giugno, avrebbe proposto una selezione di preziosi tra diamanti, smeraldi, zaffiri e rubini. “È stato scioccante vedere le immagini del furto”, ha dichiarato Vanessa Carioggia, titolare della casa d’aste. “I ladri sono entrati a volto coperto, forzando i sistemi di sicurezza, e mentre suonava l’allarme in appena 4 minuti si sono diretti alle vetrine armati di pesanti mazze e di un flessibile e hanno asportato tutto ciò che sono riusciti a portare via, dandosi poi immediatamente alla fuga. I carabinieri, che ringrazio, sono intervenuti a tempo record, erano sul posto già alle 4:29, ma dei ladri non c’era più traccia”, ha concluso Carioggia. La casa d’aste dispone di un’assicurazione, che sta venendo attivata anche a garanzia degli interessi dei clienti proprietari dei pezzi rari sottratti. Attualmente sono in corso di rilievi della scientifica, e le autorità investigative pongono il massimo riservo sulle indagini.