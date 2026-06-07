Donna accoltellata a Cosenza, 30enne in carcere per tentato femminicidio

Ci sono sviluppi nel caso della donna accoltellata a Cosenza lo scorso 2 giugno in un agguato sotto casa. È stata infatti disposta la custodia cautelare in carcere nei confronti del 30enne di Corigliano fermato dai carabinieri il giorno stesso dell’aggressione. Per lui, l’accusa è di tentato femminicidio.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe aggredito la giovane sua conoscente dopo i ripetuti rifiuti della ragazza a intraprendere una relazione sentimentale. L’avrebbe quindi attesa sotto casa, colpendola con numerosi fendenti al volto e alla schiena e tentando anche di strangolarla. Oggi il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari, dopo aver convalidato il fermo, ha disposto la misura cautelare in carcere.