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sabato 6 giugno 2026

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Reggio Emilia, 19enne in bicicletta muore investito da un’auto

Reggio Emilia, 19enne in bicicletta muore investito da un’auto
Un’auto dei Carabinieri (foto d’archivio)
Redazione
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Con lui anche un 18enne, rimasto ferito e trasportato all’ospedale di Parma

Grave incidente stradale nella notte lungo la SP62 Cisa, nel territorio comunale di Brescello, provincia di Reggio Emilia. Intorno alle 3:30, per cause ancora in corso di accertamento, un’autovettura Volkswagen Passat ha investito due ragazzi che viaggiavano a bordo di due biciclette. Uno dei due, un 19enne residente a Pontedera, nel Pisano, ha perso la vita. Nonostante i tentativi di rianimazione effettuati dal personale sanitario del 118, le ferite riportate si sono rivelate fatali.

Il secondo ragazzo, un 18enne sempre di Pontedera, è rimasto ferito. Al momento dei soccorsi era cosciente ed è stato trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale di Parma. Alla guida della vettura che li ha travolti c’era un uomo di 43 anni, originario di Napoli e residente a Sorbolo Mezzani (PR). Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della stazione di Cadelbosco sopra Crostolo per effettuare i rilievi di legge e gestire la viabilità.  I veicoli coinvolti nel sinistro sono stati posti sotto sequestro e rimossi dal soccorso stradale. Gli accertamenti da parte dei Carabinieri sono in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

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