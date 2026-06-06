Porto Sant’Elpidio, crolla una palazzina: muore un uomo, si cerca una donna dispersa

Poco prima delle 6 di questa mattina, a Porto Sant’Elpidio, nelle Marche, un‘esplosione ha causato il crollo parziale di un edificio di 2 piani. I vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno recuperato il corpo senza vita di un uomo. Trovato vivo un bimbo, estratto dalle macerie. Si cerca una donna, che risulta ancora dispersa. Due le persone rimaste ferite.
#Fermo, esplosione e crollo parziale di un edificio di 2 piani a Porto Sant’Elpidio poco prima delle 6: recuperato il corpo senza vita di un uomo, soccorse subito 2 persone ferite, appena estratto in vita dalle macerie un ragazzo, mentre è in corso la ricerca di una donna… pic.twitter.com/yXZ8LgZuYO— Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) June 6, 2026
I vigili continuano a lavorare con nucleo USAR, droni, cinofili ed escavatori per le operazioni di ricerca.