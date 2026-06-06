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sabato 6 giugno 2026

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Porto Sant’Elpidio, crolla una palazzina: muore un uomo, si cerca una donna dispersa

Porto Sant’Elpidio, crolla una palazzina: muore un uomo, si cerca una donna dispersa
Vigili del fuoco impegnati tra le macerie della palazzina crollata in provincia di Fermo. (Foto: Vigili del fuoco)
Redazione
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Due i feriti, trovato vivo un bambino

Poco prima delle 6 di questa mattina, a Porto Sant’Elpidio, nelle Marche, un‘esplosione ha causato il crollo parziale di un edificio di 2 piani. I vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno recuperato il corpo senza vita di un uomo. Trovato vivo un bimbo, estratto dalle macerie. Si cerca una donna, che risulta ancora dispersa. Due le persone rimaste ferite.

I vigili continuano a lavorare con nucleo USAR, droni, cinofili ed escavatori per le operazioni di ricerca.

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