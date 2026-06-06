Cagliari, auto speronata e fatta ribaltare: arrestati due 18enni

La Polizia di Stato di Cagliari ha arrestato due ragazzi appena maggiorenni gravemente indiziati dei reati di lesioni personali aggravate e tentato omicidio plurimo aggravato. L’episodio si riferisce al 27 aprile scorso e avrebbe avuto origine all’esterno di un noto locale notturno del litorale cagliaritano, dove un uomo si era recato insieme alla moglie per prelevare i due figli e una loro coetanea al termine della serata. Per ragioni ritenute del tutto futili, il gruppo sarebbe stato avvicinato dagli indagati che, in evidente stato di alterazione psicofisica, avrebbero prima aggredito fisicamente il padre di famiglia, per poi dare inizio a una vera e propria caccia all’uomo.

I soccorsi sul luogo dell’incidente. (Foto: Polizia)

Nel tentativo di sottrarsi all’aggressione e mettere in salvo i propri familiari, l’uomo si è allontanato a bordo della propria autovettura insieme alla moglie, ai due figli e all’amica di questi ultimi. Gli indagati li hanno inseguiti lungo il litorale cittadino. Durante l’inseguimento, almeno tre giovani avrebbero effettuato violentissime manovre di speronamento nei confronti dell’auto delle vittime, fino a provocarne il ribaltamento contro un palo dell’illuminazione pubblica.

Una telecamera di videosorveglianza ha ripreso la fase conclusiva dell’azione, documentando il momento dell’impatto che ha determinato la perdita di controllo del mezzo. Particolarmente drammatici gli attimi prima dell’incidente: mentre l’auto veniva inseguita e ripetutamente urtata, la moglie della vittima ha contattato il 112 chiedendo aiuto alla polizia. Dopo l’impatto, tutti gli occupanti del veicolo hanno riportato lesioni di diversa entità, tra cui fratture multiple e traumi che hanno reso necessario il trasporto in ospedale.

Le indagini hanno consentito di acquisire un grave quadro indiziario attraverso le dichiarazioni delle persone vittime e dei testimoni, l’analisi dei tabulati telefonici, l’acquisizione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza e gli accertamenti tecnici eseguiti sulle auto coinvolte. Determinante è stato anche il contributo della polizia locale di Cagliari, che ha effettuato i rilievi tecnici sul luogo del sinistro, fornendo elementi fondamentali per la ricostruzione della dinamica e per la conferma della natura volontaria dello speronamento. L’autovettura utilizzata dagli indagati per l’inseguimento non è stata rinvenuta. Potrebbe trattarsi di un veicolo preso a noleggio e successivamente fatto sparire per occultare le evidenti tracce dell’urto e sottrarre ulteriori elementi alle indagini. Dagli accertamenti è inoltre emerso che il conducente era privo di patente di guida.

Vetrini infranti e altri detriti a terra dopo che l’auto speronata si è ribaltata. (Foto: Polizia)

Stamattina gli investigatori della Squadra Mobile hanno quindi dato esecuzione alle misure cautelari emesse nei confronti di due giovani indagati. Nel corso delle operazioni sono stati acquisiti significativi elementi investigativi che hanno rafforzato il quadro probatorio già delineato a loro carico. Entrambi sono stati portati nel carcere di Uta. Le verifiche svolte contestualmente all’esecuzione dei provvedimenti hanno inoltre consentito di rivalutare la posizione di un terzo soggetto, inizialmente coinvolto nell’inchiesta, rimessa al vaglio dell’Autorità Giudiziaria per la valutazione della sussistenza dei presupposti sull’applicazione della misura cautelare, al momento non eseguita. Uno dei due giovani destinatari della misura cautelare è stato anche deferito in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, poiché trovato in possesso di oltre 50 grammi di hashish.