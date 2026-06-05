Tornado a Roma, Protezione Civile: “170 interventi, fondamentale il ruolo del volontariato”

“Se vogliamo fare una stima, gli interventi dovuti al passaggio del tornado sono stati 170 e sono gli interventi posti immediatamente in esecuzione dalla centrale dei vigili del fuoco che era ovviamente in contatto con la centrale della protezione civile”. Giuseppe Sorrentino, Direttore della Protezione civile di Roma, lo spiega a margine di un sopralluogo con il sindaco Roberto Gualtieri in via dei Prati Fiscali, facendo il punto degli interventi dovuti al passaggio della tromba d’aria sul quartiere. “Dalla Protezione civile il segnale si è diramato a tutta l’organizzazione per fare in modo che il CEV, il Centro Emergenza Verde, del servizio giardini, si trovasse nei luoghi dove c’erano alberi pubblici o altre situazioni dove potessero intervenire, ma soprattutto il lavoro importante lo hanno fatto le associazioni di volontariato, perché sono state chiamate 7 associazioni di volontariato, 7 gruppi con diverse persone e a loro dobbiamo il fatto che le strade siano state liberate in tempi ragionevolmente rapidi. La cosa straordinaria di questa operazione è che tutti hanno operato in modo coordinato e quindi non solo su strada, ma anche nell’organizzazione degli interventi. Abbiamo avuto veramente una straordinaria collaborazione di tutti e mi permetto di ringraziarli”.