Tornado a Roma, Gualtieri: “Chiederemo la calamità naturale, sui danni ancora cifre da stimare”

“Appena avremo raccolto tutti i dati, credo ci vorranno almeno 10 giorni, presenteremo alla Regione Lazio la richiesta di calamità naturale, perché noi riteniamo ci siano gli estremi per farlo, perché è veramente un evento inusuale, estremo, non è un normale temporale, è un tornado di quelli che in questa zona avvengono ogni 50 anni“. Lo ha dichiarato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, al termine di un sopralluogo nelle zone della Capitale colpite dal tornado di mercoledì 3 giugno. “La calamità naturale – ha proseguito il sindaco – è importante perché consente anche di avere delle risorse pubbliche per ristorare coloro che hanno subito dei danni, qui intendiamo intervenire subito non solo sulla rimozione degli alberi di nostra proprietà caduti, ma anche degli alberi, di proprietà di privati, di condomini perché non possiamo limitarci a dire occupatene voi, rivaletevi sui proprietari, noi intanto li rimuoviamo, poi vedremo dopo”. “Speriamo che ci siano tutte le condizioni – ha aggiunto il primo cittadino – per avere delle risorse per ristorare i cittadini che hanno subito dei danni e che sono ripeto incolpevoli di questo, perché ripeto stiamo parlando di un evento estremo, non di un evento che si poteva impedire i cui effetti potevano essere impediti da particolari interventi”. Sulla stima complessiva dei danni poi Gualtieri non ha voluto sbilanciarsi: “I danni relativi alla parte pubblica ammontando a circa 500mila euro, sulla parte privata invece, dobbiamo aspettare. Per quanto riguarda gli alberi siamo a qualche centinaia di migliaia di euro circa, 200-300 mila, in più ci sono i cartelli stradali e altre cose”. Il primo cittadino ha poi fatto il punto sul personale impiegato: “Trentadue operatori con camion ed elevatori del servizio giardini – ha detto – 150 sono gli interventi della polizia locale con un numero enorme di persone coinvolti, 150 sono invece gli interventi dei vigili del fuoco”.