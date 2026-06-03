Varese, a Malpensa sequestrate 7mila borse e capi d'abbigliamento contraffatti

I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Varese e i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno sequestrato all’aeroporto di Milano Malpensa 7mila borse e capi d’abbigliamento contraffatti. L’operazione arriva a termine di un’attività finalizzata di contrasto al fenomeno della contraffazione transnazionale dei marchi. In particolare, le quotidiane attività di analisi dei flussi commerciali di merci in arrivo presso l’Aeroporto di Malpensa hanno consentito di individuare, da gennaio 2026, numerose spedizioni di prodotti provenienti sia da snodi logistici in Africa (Nigeria, Marocco ed Egitto) sia da poli manifatturieri dell’Asia orientale (Cina, Singapore, Thailandia e Hong Kong). A essere spedite erano principalmente borse in pelle e capi di abbigliamento contraffatti che riproducevano, senza alcuna autorizzazione, marchi conosciuti del comparto della moda e del lusso. Le operazioni di contrasto alla contraffazione hanno consentito di sottoporre a sequestro 7.000 articoli, per un valore commerciale stimato di circa 2,4 milioni di euro, dei quali la maggior parte individuati presso i magazzini delle spedizioni Cargo e Postali del sedime Aeroportuale e che avrebbero avuto come destinazione sia il mercato nazionale che quello dell’Unione Europea.