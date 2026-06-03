Tor Bella Monaca, nuovo campo da basket ma gli abitanti chiedono altro: "Qui solo parate poi rimaniamo soli"

Tor Bella Monaca, quartiere della Capitale famoso più per le cronache giudiziarie che per la bellezza del posto, si è dotato oggi di un nuovo campo da basket pubblico e aperto. Fortemente voluto dal Municipio VI di Roma Capitale è stato inaugurato oggi dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi con la presenza del prefetto. Per gli abitanti però il campo non era proprio la priorità. “Io sono contenta dell’apertura del campo – spiega Vera, abitante del quartiere – ma qui sono trent’anni che puliamo solo noi, il Comune non si vede a pulire”. “Io abito qui da quasi cinquant’anni – aggiunge Fabrizio – in questa cerimonia gli abitanti non ci sono perché qui è terra di nessuno. La notte ci trovi di tutto. Pensate che io ho insieme ad altri cittadini lo puliamo, cerchiamo di tenerlo un po’ in ordine ma proprio per questo sono stato anche multato perché mentre raccoglievo i sacchi mi hanno detto che non avevo fatto la differenziata. Io faccio il servizio al posto loro, mi prendo pure la multa e poi oggi vengono qui in prima fila a farsi vedere. Domani – dice ancora Fabrizio – non ci sarà più nessuno. Hanno voluto solo fare la parata”. “Viva Dio che oggi ci sono tutte queste autorità – risponde il presidente del VI municipio, Nicola Franco – vuol dire che c’è una attenzione che prima non c’era. Oggi siamo qui proprio per dare al quartiere un segnale di rinascita che parte proprio dalle autorità ma che deve coinvolgere anche i cittadini”.