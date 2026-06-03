Terrorismo, Piantedosi: "Su ragazzo Vimercate sospetti che stesse passando a fase operativa"

“Sul ragazzo arrestato a Vimercate c’era il sospetto che stesse organizzando qualcosa, che stesse passando alla fase più operativa”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, a margine della inaugurazione di un campo da basket a Roma, nel quartiere di Tor Bella Monaca. “Ieri il provvedimento di fermo è stato confermato, quindi vuol dire che è stata valutata la sussistenza di un grave quadro indiziario”. Del resto, “quando si passa all’azione giudiziaria vuol dire che la mera rappresentazione di pensiero comincia a manifestarsi rispetto al fatto che si possa essere in contatto con qualcuno e avere delle prospettive di organizzazione. Però questo lasciamo che lo dicano i giudici”. In ogni caso, conclude il ministro, “ancora una volta il nostro sistema si è rivelato molto performante dal punto di vista della capacità di individuare queste forme di radicalizzazione”.