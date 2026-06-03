Taormina, auto su folla di ragazzi davanti a discoteca: tragedia sfiorata

Tragedia sfiorata nella notte tra lunedì e martedì a Taormina, quando un’auto ha tentato di investire un gruppo di ragazzi coinvolti in una rissa fuori da una discoteca. È accaduto all’uscita della discoteca “Ipanema”, alle 3,15 della notte tra lunedì e martedì.

Le immagini della vettura che tenta di falciare i ragazzi sono diventate virali e sono state postate sui social anche dal sindaco di Taormina Cateno De Luca: “Io non posso tollerare questo tentato omicidio – ha scritto – Mi hanno inviato questo video che ho già inviato al dirigente della polizia di Stato e della polizia municipale di Taormina. Chiederò l’immediata identificazione di coloro che sono stati ripresi nel video e il nome di quel pazzo che guidava la macchina. Coloro che sanno e hanno assistito a questo tentato omicidio mi contattino”. Sull’episodio indaga la polizia.