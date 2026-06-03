Strage di Piazza San Carlo, la commemorazione a Torino coi parenti delle vittime

Con una ghirlanda di fiori gialli e blu in piazza San Carlo, Torino ricorda le vittime della tragedia del 3 giugno 2017, quando nella piazza si scatenò il panico durante la proiezione su maxischermo della finale di Champions League Juventus-Real Madrid. Nella calca morirono due donne e oltre 1600 persone rimasero ferite. A scatenare il terrore, un gruppo di rapinatori che si fece largo tra la folla con spray urticante. “Penso a quello che ho vissuto io, alla chiamata, alla rincorsa a cercarli. Il 3 giugno per noi è questo”, racconta Viviana D’Ingeo, figlia di una delle vittime, Marisa Amato. La donna quel 3 giugno rimase tetraplegica e un anno e mezzo dopo morì a causa delle conseguenze dell’incidente. A ricordare la tragedia e stringersi attorno alle famiglie delle vittime, il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, il questore Massimo Gambino, il prefetto Donato Cafagna e gli assessori comunali allo Sport e all’Ambiente, Domenico Carretta e Chiara Foglietta. Presente anche una delegazione della Juventus, con un mazzo di fiori.