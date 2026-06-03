Maltempo, nubifragi e allagamenti da Nord a Sud, tromba d’aria a Roma

Dopo i primi caldi estivi dei giorni scorsi, oggi il maltempo è tornato a sferzare diverse zone del Paese, con nubifragi e allagamenti che hanno causato molti disagi da Nord a Sud. Forti piogge in mattinata anche a Roma, Milano e Torino.

Tromba d’aria in Municipio Roma III, alberi caduti

Una violenta tromba d’aria ha interessato in queste ore diverse aree del Municipio Roma III, colpendo in particolare i quartieri di Prati Fiscali, Conca d’Oro e Tufello. “Fortunatamente non si registrano feriti gravi – afferma Paolo Emilio Marchionne, Presidente del Municipio Roma III Montesacro -. Alcune persone hanno riportato lievi conseguenze, mentre il forte evento atmosferico ha provocato soprattutto grande spavento tra i cittadini e ingenti danni a proprietà private e infrastrutture pubbliche. Sono numerosi gli interventi in corso per fronteggiare l’emergenza e ripristinare le condizioni di sicurezza. Al momento si contano circa 50 alberature crollate, oltre a danni agli impianti semaforici, alla segnaletica stradale e ad alcuni tratti di marciapiede. Desidero ringraziare il Servizio Giardini di Roma Capitale, la Polizia Locale di Roma Capitale, il Corpo dei vigili del fuoco, la Protezione Civile la Direzione Tecnica del Municipio e AMA, che stanno operando senza sosta per rimuovere le situazioni di pericolo, liberare le carreggiate e consentire il graduale ritorno alla normalità. Invito tutte le cittadine e tutti i cittadini alla massima prudenza negli spostamenti, sia a piedi sia in automobile. È importante prestare particolare attenzione nelle aree interessate dagli interventi e segnalare eventuali situazioni di rischio alle autorità competenti. Il Municipio Roma III continuerà a monitorare costantemente l’evolversi della situazione, mantenendo un raccordo permanente con tutti gli enti coinvolti nelle operazioni di messa in sicurezza e assistenza alla popolazione”.

Bomba d’acqua a Terni, Vigili del fuoco salvano donna bloccata in auto

Mattinata intensa per i vigili del fuoco della centrale di Terni dopo la bomba d’acqua che nelle scorse ore ha colpito la città.

Numerose le richieste d’intervento per allagamenti, in particolare un ragazza è stata soccorsa dopo che la sua auto era rimasta in panne sotto il sottopassaggio ferroviario di via della Pernice.

Chiusa scuola da 1300 studenti ad Abbiategrasso, crollati controsoffitti

L’ondata di maltempo che si è abbattuta sulla Lombardia ha portato questa mattina a chiudere l’istituto superiore Bachelet di Abbiategrasso in via Stignani 63, nel milanese. Le forti piogge hanno provocato la caduta di alcuni controsoffitti pannellati in aule ed uffici della scuola che conta tra studenti, corpo docente e personale ATA circa 1300 unità. L’infiltrazione della pioggia ha interessato parte dell’impianto elettrico rendendo pertanto inagibile una porzione importante dell’istituto. Per queste ragioni, la dirigenza della scuola dopo un sopralluogo dei vigili del fuoco di Abbiategrasso ha deciso di sospendere le attività in attesa che le zone colpite vengano rimesse in sicurezza. Non si sono registrate persone coinvolte nei crolli e nei malfunzionamenti.

Ad Arezzo cantine e sottopassi allagati, infiltrazioni all’ospedale

I vigli del fuoco al lavoro da questa notte ad Arezzo per i danni causati dal maltempo. Oltre 40 le richieste di soccorso per garage e scantinati allagati e persone rimaste bloccate all’interno delle proprie auto nei sottopassi allagati di via Lebole, via Edison, via Ferraris e via Baldaccio. Per far fronte all’elevato numero di richieste pervenute alla sala operativa del comando di Arezzo, sono state impiegate anche squadre provenienti dai distaccamenti di Bibbiena e Sansepolcro, a supporto del personale della sede centrale.

E sempre a causa dei forti temporali della notte, si sono verificate infiltrazioni in alcune zone dell’ospedale San Donato. La direzione sanitaria della Asl Toscana sud est e la direzione di presidio hanno immediatamente attivato i tecnici per effettuare i primi interventi necessari alla messa in sicurezza dei locali coinvolti.

“A fronte di un’evidente criticità, l’evento non ha tuttavia comportato conseguenze per la sicurezza dei pazienti e degli operatori, che è stata garantita – informa la Asl in una nota – Le attività assistenziali sono proseguite adottando ogni misura necessaria per contenere al massimo le difficoltà causate dalle infiltrazioni e dalle successive operazioni di gestione e pulizia. La situazione è costantemente monitorata e sono in corso le azioni necessarie per continuare a garantire la piena sicurezza e favorire il ritorno alla normalità nel più breve tempo possibile”.

Oltre 70 interventi dei Vigili del fuoco nelle Marche

I Vigili del fuoco sono impegnati in numerosi interventi a causa della perturbazione che sta interessando il territorio regionale delle Marche. Le province maggiormente interessate risultano essere quella di Fermo, dove sono stati effettuati circa 50 interventi, e quella di Macerata, con circa 25 interventi. Le richieste di soccorso riguardano principalmente la rimozione di rami e alberi caduti sulla sede stradale e alcuni allagamenti di locali interrati. Al momento non si segnalano situazioni di particolare criticità.

Nell’Udinese circa 20 interventi urgenti dei Vigili del fuoco in 18 ore

Sono una ventina gli interventi di soccorso tecnico urgente che i Vigili del fuoco del comando di Udine hanno svolto nelle ultime 18 ore. Alberi pericolanti, allagamenti e rimozioni elementi costruttivi pericolanti hanno impegnato i vigili del fuoco del comando friulano tra Udine, Lignano, Povoletto e Savogna. Per rispondere adeguatamente a tutte le richieste di soccorso sono stati trattenuti per il servizio notturno 5 soccorritori per il turno notturno tra il 2 e il 3 giugno e altri 5 soccorritori per il turno diurno del 3 giugno.

Da segnalare in particolare un intervento, iniziato alle 5.40 di oggi per il crollo del tetto di una casa disabitata in Via Anton Lazzaro Moro a Udine. Per tale intervento è ancora impegnata una squadra operativa supportata da una piattaforma tridimensionale e dal funzionario di guardia del comando friulano. Il crollo del tetto non ha coinvolto persone ma lo stabile è stato dichiarato inagibile come anche lo stabile confinante dal quale sono state evacuate tre persone e alcuni animali da compagnia. Al momento sono in corso le operazioni di messa in sicurezza e copertura di parte del tetto dello stabile adiacente a quello nel quale si è verificato il crollo. Sul posto, per quanto di competenza e in supporto alle squadre VV.F., Polizia Locale e Protezione Civile.