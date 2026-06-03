Maltempo a Roma, albero si abbatte su un distributore di carburante

Il maltempo che si è abbattuto su Roma ha provocato diversi danni. In via dei Prati Fiscali, quasi all’altezza di Piazzale Jonio, un grosso albero è caduto su un distributore di carburanti distruggendo parte della tettoia e coinvolgendo anche alcune auto. Sulla zona si è verificata una tromba d’aria che ha interessato diverse aree del Municipio Roma III, colpendo in particolare i quartieri di Prati Fiscali, Conca d’Oro e Tufello. “Fortunatamente non si registrano feriti gravi – ha dichiarato Paolo Emilio Marchionne, presidente del Municipio Roma III Montesacro -. Alcune persone hanno riportato lievi conseguenze, mentre il forte evento atmosferico ha provocato soprattutto grande spavento tra i cittadini e ingenti danni a proprietà private e infrastrutture pubbliche. Sono numerosi gli interventi in corso per fronteggiare l’emergenza e ripristinare le condizioni di sicurezza. Al momento si contano circa 50 alberature crollate, oltre a danni agli impianti semaforici, alla segnaletica stradale e ad alcuni tratti di marciapiede. Desidero ringraziare il Servizio Giardini di Roma Capitale, la Polizia Locale di Roma Capitale, il Corpo dei vigili del fuoco, la Protezione Civile la Direzione Tecnica del Municipio e AMA, che stanno operando senza sosta per rimuovere le situazioni di pericolo, liberare le carreggiate e consentire il graduale rito”.