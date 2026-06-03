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mercoledì 3 giugno 2026

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Delitto di Garlasco, dall’informativa non emergerebbe corruzione dell’ex pm Venditti

Delitto di Garlasco, dall’informativa non emergerebbe corruzione dell’ex pm Venditti
L’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti (Foto Nelson Hasanpapaj /LaPresse)
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L’anticipazione dai social del Tg1

Nuovo elemento nel complesso puzzle del delitto di Garlasco, dove il 13 agosto del 2007 fu uccisa Chiara Poggi, delitto per il quale oggi c’è un nuovo indagato, Andrea Sempio. È stata depositata alla procura di Brescia l’informativa congiunta dei carabinieri e della guardia di finanza sulle indagini condotte nell’ambito dell’inchiesta che vede coinvolto anche l’ex pm Mario Venditti riguardante l’archiviazione di Andrea Sempio nel 2017. La notizia è stata lanciata dai social Tg1.


Secondo quanto si apprende, sull’ex pm non sarebbe emerso alcun elemento tale da avvalorare l’ipotesi di corruzione formulata a suo carico a seguito del ritrovamento del famoso appunto “Venditti GIP archivia per 20, 30“.
Mentre, stando sempre alle stesse indiscrezioni, sarebbero emersi elementi che aggraverebbero le posizioni di alcuni avvocati e carabinieri coinvolti all’epoca nella vicenda.

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