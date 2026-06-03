Caporalato, operaio keniota: "Al cantiere del consolato Usa a Milano la paga reale era 2 euro l’ora"

“Noi qui lavoriamo dal lunedì al sabato dalle sette alle sei di sera. Siamo al lavoro forzato”. A dirlo è un operaio, di nazionalità keniota, intervistato, durante una manifestazione di Cgil, Cisl e Uil contro il caporalato, davanti al cantiere milanese del nuovo consolato statunitense. Qui l’uomo ha lavorato per la Caddell, agenzia intermediaria turca finita sotto inchiesta per caporalato, a sua volta subappaltatrice di un colosso americano dell’edilizia. L’operaio ha spiegato che sulla busta paga figuravano 1.470 euro, ma che vitto e alloggio, formalmente a carico del datore di lavoro gli venivano trattenuti per circa 850 euro al mese, riducendo la paga reale a meno di 2 euro l’ora. “Quando ti viene dato lo stipendio, loro decurtano la casa, loro decurtano il cibo, poi tu sei rimasto con forse 500 euro – ha aggiunto – Per quanto riguarda il contratto, era triennale, ma mi hanno licenziato mentre ero in vacanza, il 31 gennaio”. Alla domanda se avesse subito minacce, l’operaio ha risposto senza esitare: “Mi hanno detto che non dovevo trovarmi qui. Devo tornare nel mio Paese di origine”. Nel frattempo il manager dell’agenzia intermediaria è stato fermato a Bergamo mentre era in procinto di partire per la Turchia.