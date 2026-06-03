Bimba morta a Bordighera, Iannuzzi non risponde al gip

È terminato intorno alle 12.30 l’interrogatorio di Manuel Iannuzzi, 42enne arrestato sabato scorso per maltrattamenti pluriaggravati nelle indagini sulla morte nel febbraio scorso della piccola Beatrice, a Bordighera.

Iannuzzi, compagno della madre della bambina Emanuela Aiello, si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al gip di Imperia, Massimiliano Botti. Un’udienza lampo, al termine della quale l’uomo – difeso dagli avvocati Cristian Urbini e Maria Gioffrè – è stato ri-trasferito nel carcere di Genova dov’è detenuto dallo scorso fine settimana. Ora è in corso l’interrogatorio della madre della piccola.