Amendolara, dalle telecamere di sorveglianza il fermo di due sospettati

Svolta decisiva nelle indagini sulla strage di Amendolara, in provincia di Cosenza, dove quattro braccianti di nazionalità pakistana sono morti carbonizzati all’interno di un minivan. Le autorità hanno infatti proceduto al fermo di due persone con l’accusa di omicidio plurimo, ritenendole i diretti responsabili dell’eccidio consumatosi presso una stazione di servizio situata lungo la strada statale 106. A incastrare i presunti responsabili un filmato delle telecamere di sorveglianza dell’area di servizio. Il filmato restituisce una sequenza di inaudita ferocia, definita dagli stessi investigatori come una vera e propria “trappola di fuoco”. Si vedono chiaramente due individui avvicinarsi al veicolo e appiccare l’incendio; subito dopo, i due avrebbero premuto con forza sulle portiere del mezzo per assicurarsi gli uomini chiusi nell’abitacolo non potessero scappare mentre le fiamme divampavano.