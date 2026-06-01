Terremoto a Forlì: scossa di magnitudo 3.2

Un terremoto di magnitudo 3.2 si è verificato la notte scorsa in provincia di Forlì e poi una nuova replica è avvenuta alle 7.58 di mattina. L’epicentro è stato localizzato dalla Sala sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia nel comune di Meldola (Forlì-Cesena). La prima forte scossa è avvenuta all’1.51 ad una profondità di 22 km, mentre la seconda, poco prima delle 8 del mattino è stata registrata a una profondità di 8 km. Un minuto dopo si è verificata una nuova scossa, di magnitudo 2.3, a una profondità di 9 km con epicentro sempre a Meldola. Al momento non si hanno notizie di danni a persone o cose.