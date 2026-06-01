Roma, Gdf sequestra 30mila litri di benzina da contrabbando

Oltre 30mila litri di benzina di contrabbando sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza del comando di Roma. I militari hanno trovato il carburante in un’autocisterna nel parcheggio di un capannone a Cerveteri, nell’area metropolitana della capitale. Il camion, partito dalla Germania e diretto in Campania, era guidato da un conducente polacco e trasportava benzina destinata a un traffico illecito in cui il carburante viene venduto a prezzi più bassi rispetto a quelli di mercato. Sono stati sequestrati il carico, il magazzino in cui l’autocisterna era parcheggiata e 37 mila euro in contanti, riconducibili a proventi del mercato nero di carburante. Già nel marzo scorso i militari avevano intercettato e sequestrato 26mila litri di gasolio di contrabbando trasportato da un camion con targa estera a Capena, comune nell’area metropolitana di Roma.