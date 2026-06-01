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lunedì 1 giugno 2026

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Monza, 21enne fermato per terrorismo: “inneggiava al martirio”

Monza, 21enne fermato per terrorismo: “inneggiava al martirio”
Foto di archivio LaPresse, Roma, 22 maggio 2026 (Foto Francesco Benvenuti/LaPresse)
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Secondo gli inquirenti il ragazzo sarebbe stato pronto ad agire

Un giovane di 21 anni, Zakaria Ben Haddi, nato e residente a Vimercate, in provincia di Monza-Brianza, è stato fermato con l’accusa di terrorismo.

Era pronto al martirio e sul web, in particolare su “Instagram e TikTok” con profili “accessibili a tutti”, pubblicava “in maniera costante video di propaganda riconducibili alla galassia jihadista”. In particolare con riferimento a Isis e “al primo Califfo Abu Bakr Al-Baghdadi con “contenuti apologetici di attentati terroristici” compiuti dallo Stato Islamico “in danno dei Cristiani” e più in generale contro l’Occidente e di aperta esaltazione e incitamento al martirio” con “un riferimento” a quanto avvenuto a Modena lo scorso 15 maggio, quando Salim El Koudri si lanciò con l’auto sui passanti ferendo sette persone, fa sapere la Procura di Milano.

L’accusa del pm Alessandro Gobbis nei confronti del giovane è di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico. In particolare, il 30 maggio il 21enne avrebbe pubblicato diversi “post inneggianti al martirio” tanto da far ritenere agli inquirenti “verosimile” una sua immediata ed estemporanea attivazione. 

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