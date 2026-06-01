Cuneo, il Soccorso alpino libera lo speleologo bloccato in una grotta: sta bene

Alle ore 5.40 di lunedì mattina è stato estratto vivo un giovane speleologo rimasto intrappolato nella grotta dei Cinghiali Volanti, sulle montagne di Garessio, in provincia di Cuneo. I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico hanno operato incessantemente tutta la notte per estrarlo. Secondo quanto appreso da LaPresse, il giovane speleologo è in buone condizioni ma è stato portato in ospedale per accertamenti. Sul posto sono intervenuti complessivamente 53 tecnici da diverse regioni d’Italia. Una volta raggiunto l’infortunato, le prime squadre hanno concentrato gli sforzi sulla liberazione dell’arto rimasto incastrato sotto la roccia.

Le operazioni durate alcune ore

L’operazione è stata condotta dai tecnici specializzati del Soccorso Speleologico, consentendo di rimuovere il masso e liberare il ferito. Successivamente è stato allestito un piccolo campo sanitario all’interno della grotta per consentire al personale medico e sanitario del Cnsas di effettuare una valutazione approfondita delle condizioni dell’uomo. Accertato che il quadro clinico fosse complessivamente buono e che non fossero presenti condizioni tali da richiedere il trasporto in barella, è stata pianificata e avviata l’uscita assistita dalla cavità. La possibilità per il ferito di collaborare attivamente durante l’evacuazione ha consentito di rendere più rapide e agevoli le operazioni di recupero, che si sono comunque protratte per diverse ore a causa della complessità dell’ambiente ipogeo e delle caratteristiche del percorso. L’infortunato è stato accompagnato all’esterno della grotta alle ore 5.40 e affidato successivamente al personale dell’autoambulanza per il trasporto in ospedale e gli ulteriori accertamenti del caso.

Era rimasto incastrato a 120 metri di profondità

L’allarme è scattato intorno alle 17 di domenica per uno speleologo rimasto incastrato, probabilmente sotto una roccia, a circa 120 metri di profondità. Sul posto operano le squadre delle delegazioni piemontese, ligure e lombarda, insieme alla commissione medica e ai disostruttori.