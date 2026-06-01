I corpi di quattro persone sono stati ritrovati all’interno di un’auto lungo la statale 106 ad Amendolara, in provincia di Cosenza. Secondo i primi accertamenti si tratterebbe di quattro migranti, probabilmente dei braccianti agricoli. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, gli agenti della Squadra mobile, oltre ai carabinieri. Indagini in corso per risalire all’esatta dinamica.
Cosenza, trovati 4 corpi carbonizzati in un’auto
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Secondo i primi accertamenti si tratterebbe di migranti, probabilmente dei braccianti agricoli