Campobasso, madre e figlia avvelenate a Pietracatella. Sindaco ascoltato dagli investigatori

Si è conclusa poco prima delle 13 l’audizione del sindaco di Pietracatella, Antonio Tomassone, ascoltato per circa due ore negli uffici della Squadra Mobile di Campobasso nell’ambito dell’inchiesta sulla morte di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, madre e figlia decedute tra il 27 e il 28 dicembre 2025 dopo un avvelenamento da ricina.

Il sindaco di Pietracatella: “Indagine molto complessa”

Tomassone, recentemente rieletto alla guida del Comune, è stato sentito come persona informata sui fatti dagli investigatori della Squadra Mobile coordinati dal dirigente Marco Graziano. All’uscita dagli uffici di via Tiberio, il sindaco non è entrato nel merito delle domande ricevute, riferite ad aspetti legati alla conoscenza della famiglia, ai rapporti personali e alla vita della comunità locale. Il primo cittadino ha detto che la famiglia Di Vita “è molto provata” per quanto accaduto e ha auspicato che l’inchiesta possa portare ad accertare la verità per tutta la comunità di Pietracatella.

“Abbiamo capito che i tempi saranno lunghi perché si tratta di un’indagine molto complessa“, ha osservato. L’audizione del sindaco si inserisce nel vasto programma di ascolti avviato dalla Procura di Larino e dalla Squadra Mobile, che ha già portato all’audizione di oltre 120 persone tra parenti, amici, conoscenti e altre figure ritenute in grado di fornire elementi utili alla ricostruzione del caso.

Parallelamente proseguono gli accertamenti tecnici sui dispositivi informatici sequestrati nell’abitazione della famiglia Di Vita e le nuove consulenze affidate al tossicologo Carlo Alessandro Locatelli e al chimico forense Daniele Merli. L’inchiesta procede, allo stato, contro ignoti per omicidio aggravato dalla premeditazione e dall’uso del mezzo venefico.