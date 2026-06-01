Bimba morta a Bordighera, decisiva la testimonianza delle sorelline di Beatrice

Hanno raccontato agli inquirenti maltrattamenti e depistaggi della madre e del compagno. Mercoledì gli interrogatori per i due

Prima le urla, poi la vista del corpicino livido, la testa che ciondolava inerte, gli occhi chiusi. C’è anche questo nelle testimonianze raccolte agli atti, immagini shock impresse negli occhi di una bambina di 9 anni che ha assistito alla morte della sorellina di 2 anni, la piccola Beatrice, morta dopo i maltrattamenti subiti lo scorso 9 febbraio. Ritrovata a Bordighera ma, da quanto emerso, già gravemente ferita un paio di giorni prima. E’ quanto si è potuto ricostruire grazie anche all’ascolto protetto delle due sorelline, che con Bea erano state portate per il fine settimana nella casa di Perinaldo, presso il compagno della madre arrestato ieri per la morte della bambina. La sorellina avrebbe sentito Beatrice urlare mentre era con Iannuzzi e l’avrebbe vista ferita, perdere sangue dal naso, e poi ancora distesa sul lettino non reagire.

Il corpo senza vita della bimba trasportato in auto per chilometri

“Non andate a scuola perché è successo un casino”, poi il viaggio in macchina da Perinaldo a Montebruno, alture di Bordighera: è il ricordo delle parole dette dal compagno della madre Emanuel Iannuzzi, arrestato venerdì per la morte della piccola Beatrice, che emergerebbero dalla testimonianza della sorellina più grande della bambina, sentita in questi mesi di indagine in forma protetta. È in quelle parole che gli inquirenti di Imperia hanno cristallizzato il contesto di reiterati maltrattamenti e botte sulla piccola, di soli due anni, deceduta per le ferite riportate in casa dell’uomo. E poi, la mattina del lunedì 9 febbraio, riportata a Bordighera in auto. Alla guida, sempre dalle ricostruzioni fatte dalle piccole incrociate con altri elementi cruciali di indagine comprese le telecamere e i tabulati telefonici, c’è la madre, Emanuela Aiello, che avrebbe avvolto la piccola Beatrice in una coperta, già morta secondo l’orario indicato dalle prime risultanze autoptiche, e l’avrebbe caricata in auto insieme alle due sorelle per tornare a casa, a Montenero, da dove ha chiamato il 118: ormai troppo tardi.

Sospetti di tentato depistaggio e minacce prima dei soccorsi

Dovevano dire di non essere mai state a Perinaldo, e soprattutto di non conoscere l’uomo a casa del quale invece avevano passato tre giorni, conclusi con la morte della piccola Beatrice a Bordighera, a febbraio scorso. C’è questo nelle testimonianze delle due bambine, parole che hanno aiutato gli inquirenti in questi mesi nel lavoro delicatissimo di ricostruzione di quanto accaduto, per trovare le cause della morte della piccola di 2 anni. Dopo aver assistito alla violenza e alle botte nei confronti della piccola, di cui c’è prova anche nei lividi fotografati dall’uomo sul volto tumefatto della piccola trovato in alcuni scatti conservati sullo smartphone, le sorelline e in particolare la più grande capiscono che Bea sta molto male. E nelle ore precedenti la morte tentano anche di chiedere alla mamma e all’uomo, ignorate, di “andare all’ospedale”. La piccola, già morta, viene trasportata dalla madre per chilometri fino a Bordighera, in auto, dove poi viene sistemata nel lettino e dove verrà chiamato il 118, un depistaggio fingendo un malore arrivato quella mattina stessa.

Mercoledì gli interrogatori di garanzia per la madre e il compagno

Comparirà mercoledì e non oggi davati al giudice domani Emanuel Iannuzzi, 42 anni, arrestato per la morte della piccola Beatrice. Nello stesso giorno l’interrogatorio di garanzia, per lui e la compagna, la madre della bambina Emanuela Aiello, già in carcere da febbraio: per entrambi l’accusa è di maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola, sulla quale l’inchiesta ancora in corso ha rivelato un quadro di maltrattamenti, abusi e violenze che continuavano da mesi.