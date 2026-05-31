Trentino, precipita in un dirupo rientrando da un concerto: morta 58enne

Tragedia nella notte in Trentino, dove una donna di 58 anni ha perso la vita dopo essere precipitata in un dirupo mentre percorreva un sentiero di montagna. La vittima, residente a Roveré della Luna, si trovava insieme al compagno e a un amico nella zona di Piazzol, nel territorio di Castello-Molina di Fiemme, dopo avere partecipato al Dolometalfest, il festival musicale che richiama ogni anno numerosi appassionati da tutta la regione e non solo.

Secondo una prima ricostruzione, i tre stavano rientrando verso l’auto parcheggiata quando, per cause ancora in corso di accertamento, la donna avrebbe perso l’equilibrio finendo nel vuoto lungo un tratto particolarmente impervio del percorso. L’incidente è avvenuto intorno alle 3 della notte. Immediata la richiesta di soccorso da parte delle persone che erano con lei.

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i vigili del fuoco volontari della zona, il personale di Trentino Emergenza e i carabinieri, impegnati nei rilievi per chiarire con esattezza la dinamica dell’accaduto. Le operazioni di recupero si sono rivelate particolarmente complesse a causa dell’oscurità e della conformazione del terreno.

Purtroppo, nonostante il rapido intervento dei soccorritori, per la donna non c’è stato nulla da fare. I sanitari giunti sul posto hanno potuto soltanto constatarne il decesso. La notizia ha rapidamente scosso la comunità della val di Fiemme e quella di Roveré della Luna, dove la 58enne era molto conosciuta. I carabinieri stanno ora raccogliendo le testimonianze delle persone presenti per ricostruire nel dettaglio gli ultimi momenti prima della tragedia.