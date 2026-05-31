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domenica 31 maggio 2026

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Trentino, precipita in un dirupo rientrando da un concerto: morta 58enne

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LaPresse
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Tragedia nella notte in Trentino, dove una donna di 58 anni ha perso la vita dopo essere precipitata in un dirupo mentre percorreva un sentiero di montagna. La vittima, residente a Roveré della Luna, si trovava insieme al compagno e a un amico nella zona di Piazzol, nel territorio di Castello-Molina di Fiemme, dopo avere partecipato al Dolometalfest, il festival musicale che richiama ogni anno numerosi appassionati da tutta la regione e non solo.

Secondo una prima ricostruzione, i tre stavano rientrando verso l’auto parcheggiata quando, per cause ancora in corso di accertamento, la donna avrebbe perso l’equilibrio finendo nel vuoto lungo un tratto particolarmente impervio del percorso. L’incidente è avvenuto intorno alle 3 della notte. Immediata la richiesta di soccorso da parte delle persone che erano con lei.

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i vigili del fuoco volontari della zona, il personale di Trentino Emergenza e i carabinieri, impegnati nei rilievi per chiarire con esattezza la dinamica dell’accaduto. Le operazioni di recupero si sono rivelate particolarmente complesse a causa dell’oscurità e della conformazione del terreno.

Purtroppo, nonostante il rapido intervento dei soccorritori, per la donna non c’è stato nulla da fare. I sanitari giunti sul posto hanno potuto soltanto constatarne il decesso. La notizia ha rapidamente scosso la comunità della val di Fiemme e quella di Roveré della Luna, dove la 58enne era molto conosciuta. I carabinieri stanno ora raccogliendo le testimonianze delle persone presenti per ricostruire nel dettaglio gli ultimi momenti prima della tragedia.

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