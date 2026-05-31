Scontri al derby di Torino, estubato il tifoso della Juventus rimasto gravemente ferito

Marco Leonardo Bisoccu è stato estubato. È la notizia che arriva dall’ospedale Molinette di Torino, dove il tifoso juventino resta ricoverato in terapia intensiva dopo i violenti scontri avvenuti prima del derby della Mole tra Torino e Juventus. Il paziente, fanno sapere dal nosocomio torinese diretto dalla dottoressa Marinella Zanierato, “parla normalmente con i famigliari e con il personale” e continua a mostrare segnali di miglioramento anche dal punto di vista neurologico.

Il trauma cranico e il coma

Bisoccu era rimasto gravemente ferito dopo essere stato colpito da un oggetto contundente durante i tafferugli scoppiati nelle ore precedenti alla partita. Trasportato d’urgenza in ospedale con un grave trauma cranico, e sabato sera era stato risvegliato dal coma. Ora i medici confermano ulteriori progressi clinici: resta ancora leggermente sedato per contenere il dolore, ma è vigile e interagisce con l’ambiente esterno. La prognosi resta comunque riservata e il ricovero in terapia intensiva proseguirà ancora nei prossimi giorni.

Intanto la polizia continua le indagini per ricostruire la dinamica degli scontri e individuare eventuali responsabilità. Il fascicolo aperto dalla procura di Torino ipotizza al momento il reato di lesioni gravi.