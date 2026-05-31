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domenica 31 maggio 2026

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Scontri al derby di Torino, estubato il tifoso della Juventus rimasto gravemente ferito

Scontri al derby di Torino, estubato il tifoso della Juventus rimasto gravemente ferito
Il tifoso ferito, Marco Leonardo Basoccu (Foto da Instagram)
LaPresse
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Marco Leonardo Bisoccu resta ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Molinette. Sabato era stato risvegliato dal coma

Marco Leonardo Bisoccu è stato estubato. È la notizia che arriva dall’ospedale Molinette di Torino, dove il tifoso juventino resta ricoverato in terapia intensiva dopo i violenti scontri avvenuti prima del derby della Mole tra Torino e Juventus. Il paziente, fanno sapere dal nosocomio torinese diretto dalla dottoressa Marinella Zanierato, “parla normalmente con i famigliari e con il personale” e continua a mostrare segnali di miglioramento anche dal punto di vista neurologico.

Il trauma cranico e il coma

Bisoccu era rimasto gravemente ferito dopo essere stato colpito da un oggetto contundente durante i tafferugli scoppiati nelle ore precedenti alla partita. Trasportato d’urgenza in ospedale con un grave trauma cranico, e sabato sera era stato risvegliato dal coma. Ora i medici confermano ulteriori progressi clinici: resta ancora leggermente sedato per contenere il dolore, ma è vigile e interagisce con l’ambiente esterno. La prognosi resta comunque riservata e il ricovero in terapia intensiva proseguirà ancora nei prossimi giorni.

Intanto la polizia continua le indagini per ricostruire la dinamica degli scontri e individuare eventuali responsabilità. Il fascicolo aperto dalla procura di Torino ipotizza al momento il reato di lesioni gravi.

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