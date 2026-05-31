Roma, scontro tra auto e scooter a Fiumicino: muore 53enne grave donna

Tragedia sulle strade di Fiumicino, nella giornata di sabato 30 maggio. Un uomo di 53 anni ha perso la vita, mentre la moglie, 51 anni, è stata trasportata in ospedale in condizioni disperate dopo un violento incidente avvenuto nella zona di Tragliatella, nel comune di Fiumicino. Lo schianto si è verificato lungo via del Casale di Sant’Angelo, nei pressi del chilometro 5, in un tratto al confine con il Comune di Roma.



Secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori, la coppia viaggiava a bordo di uno scooter quando il mezzo si è scontrato frontalmente con un’auto guidata da un uomo di 71 anni che proveniva dalla direzione opposta. L’impatto sarebbe avvenuto all’uscita di una curva. Per il 53enne i soccorsi si sono rivelati inutili, l’uomo è morto sul colpo. Gravissime invece le condizioni della donna che era con lui, trasferita d’urgenza in eliambulanza al Policlinico Gemelli di Roma, dove si trova ricoverata in prognosi riservata.



Il conducente della vettura è rimasto illeso, ma sotto choc. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri delle stazioni di Torrimpietra e Passoscuro per effettuare i rilievi utili a chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. I mezzi coinvolti sono stati sequestrati, mentre il 71enne è stato sottoposto agli esami previsti per verificare l’eventuale assunzione di alcol o droghe.