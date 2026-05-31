Napoli, contromano e fuga pericolosa: arrestato 19enne a Bagnoli

I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli hanno arrestato un 19enne e denunciato un 17enne per fuga pericolosa.

È successo a Bagnoli. I militari pattugliavano le vie del quartiere quando hanno notato i due giovani a bordo dello scooter, entrambi senza casco, compiere una manovra azzardata. Alla vista dei carabinieri il giovane alla guida ha invertito la marcia e si è dato alla fuga.

Dopo un breve inseguimento lo scooter è stato bloccato in via Coroglio.