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domenica 31 maggio 2026

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Cuneo, speleologo incastrato in una grotta a -120 metri

Cuneo, speleologo incastrato in una grotta a -120 metri
Soccorritori al lavoro per salvare uno speleologo rimasto bloccato a Ormea (Cuneo), 21 luglio 2025 (Foto Ufficio Stampa Soccorso Alpino/LaPresse)
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Probabilmente è bloccato sotto una roccia. Soccorritori in azione da domenica pomeriggio

Il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese è impegnato da domenica pomeriggio in un complesso intervento nella Grotta dei Cinghiali Volanti, nel territorio di Garessio, in provincia di Cuneo. L’allarme è scattato intorno alle 17 per uno speleologo rimasto incastrato, probabilmente sotto una roccia, a circa 120 metri di profondità. Sul posto operano le squadre delle delegazioni piemontese, ligure e lombarda, insieme alla commissione medica e ai disostruttori.

Una prima squadra del Soccorso Speleologico, con personale sanitario, ha già raggiunto lo speleologo ferito. Sul posto, viene riferito, stanno giungendo circa 40 soccorritori del Soccorso Alpino e Speleologico provenienti da diverse regioni d’Italia, nel caso in cui l’esploratore non sia in grado di collaborare per fuoriuscire dalla grotta e fosse necessario un trasporto in barella.

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