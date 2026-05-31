Cavalli in fuga a Roma, l’audio choc di una testimone: “Temevo di morire”

Paura e caos nella Capitale durante la prova generale della parata del 2 giugno: 35 cavalli si sono imbizzarriti travolgendo militari, mezzi e automobili

Una notte di paura, urla e caos quella raccontata da una testimone in un messaggio audio diffuso tra i colleghi. Una prova generale in vista della parata della Festa della Repubblica a Roma, si è trasformata in una scena drammatica dopo l’esplosione improvvisa di fuochi d’artificio che ha mandato nel panico 35 cavalli impegnati nella manifestazione. Gli animali, terrorizzati dal rumore, si sono imbizzarriti travolgendo militari, mezzi e automobili in sosta o in transito. A raccontare quei momenti è l’audio choc inviato da una militare presente sul posto.

“È stata la nottata più spaventosa della mia vita, ve lo giuro”, racconta la donna nel messaggio vocale diffuso nelle ore successive all’incidente. Secondo la sua testimonianza, i fuochi sarebbero stati accesi mentre i reparti erano ancora fermi, poco prima dell’inizio della sfilata. “Noi non sapevamo niente, eravamo sciolti prima di iniziare la parata”, spiega. Poi il boato improvviso e il fuggi fuggi generale. “Sono partiti i fuochi d’artificio, i cavalli della fanfara si sono spaventati, i cavalli dei lanceri sono partiti travolgendo chiunque e qualsiasi cosa avessero davanti”.

Una situazione fuori controllo, aggravata dal fatto che molti militari in quel momento erano a terra accanto agli animali. Il bilancio provvisorio parla di diversi feriti tra cavalieri e personale impegnato nell’evento. “A una ragazza si sono rotte le costole e le ginocchia, l’hanno devastata”, racconta ancora la militare. Un’altra agente sarebbe invece caduta da cavallo riportando una commozione cerebrale. “È in ospedale con i denti per terra”, dice nell’audio, ancora sotto choc. Momenti drammatici anche per gli stessi cavalieri. “Il mio cavallo ha fatto tre o quattro piroette, ho pensato: ecco, adesso parte e muoio“.

Audio choc di una militare: “I cavalli hanno spaccato tutte le macchine”

Alcuni animali hanno continuato a correre senza più rispondere ai comandi dei fantini. “Due cavalli dei miei colleghi sono partiti imbrancati e non hanno voluto sapere niente di chi li stava trattenendo”. La fuga incontrollata avrebbe provocato ingenti danni anche ai veicoli parcheggiati lungo il percorso. “Hanno spaccato tutte le macchine possibili e immaginabili che si sono trovate davanti”, racconta la militare. Alcuni cavalli sarebbero rimasti feriti in modo grave nello scontro contro mezzi militari e ostacoli. “Un cavallo è morto di infarto, da quello che ho capito”, aggiunge. Nel messaggio emerge tutto il trauma vissuto dai presenti. “Cavalli che sbattevano contro i mezzi militari, cadevano per terra, si rialzavano e ripartivano. Non capivano più nulla”.

E ancora: “È stata una nottata veramente pericolosa. Non pensavo di vivere una situazione così paurosa”. Secondo quanto riferito nell’audio, sarebbe già stata individuata la persona che avrebbe autorizzato o acceso i fuochi d’artificio. “Prenderanno provvedimenti contro questa persona”, conclude la ragazza, amareggiata per una festa trasformata in tragedia. “Hanno rovinato una parata che doveva essere un clima di festa. È rimasta soltanto tanta paura”.