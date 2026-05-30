Sub morti alle Maldive, da Mattarella onorificenza a sommozzatori finlandesi. Oggi a Genova i funerali di Montefalcone e Sommacal

Dopo la loro impresa alle Maldive per recuperare in condizioni estreme i corpi dei sub italiani morti nel corso di un’immersione in grotta, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito, motu proprio, l’onorificenza al Merito della Repubblica Italiana ai tre sommozzatori finlandesi, Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund e Patrik Grönqvist, che si sono distinti nelle operazioni di recupero dei corpi. Lo rende noto il Quirinale.

Oggi a Genova i funerali di Monica Montefalcone e della figlia Giorgia

“Monica è il mare, Giorgia il sole”, e sullo sfondo la foto con dietro un mare blu cobalto: accanto all’ingresso della chiesa di San Francesco a Pegli si raccolgono in silenzio ragazzi, studenti di Monica Montefalcone, la docente di Unige morta nella tragica immersione del 14 maggio scorso alle Maldive con la figlia Giorgia Sommacal. Una chiesa gremita, compagni di studi, colleghi, amici, oggi il quartiere del ponente di Genova si ferma per i funerali, officiati dal vescovo di Genova Marco Tasca. I feretri sono arrivati ieri sera, nella chiesa di quartiere che la famiglia Sommacal frequentava da anni, la stessa chiesa che ha ospitato una veglia di preghiera e il rosario, ieri sera. Stretti al papà Carlo, al figlio di Montefalcone e fratello di Giorgia, e al fidanzato della ragazza. Accanto ai feretri anche le corone di fiori dell’Università, ai funerali partecipano i colleghi storici della docente del Distav, il dipartimento di scienze della terra presso il quale lavorava.

Il vescovo di Genova: “La morte non ha l’ultima parola”

“Siamo qui per questo: per testimoniare che il dolore può essere condiviso, che nessuno è chiamato ad attraversare da solo la sofferenza”. Così il vescovo di Genova Marco Tasca, nel corso della sua omelia celebrando i funerali oggi a Pegli nella chiesa di San Francesco di Monica Montefalcone e Giorgia Sommacal. “Non siamo chiamati – prosegue – soltanto a condividere le gioie della vita, ma anche le sue prove più dure, quei momenti bui, quella ‘valle oscura’ di cui parlava poco fa don Pietro. Siamo qui anche come credenti per ripetere a noi stessi e gli uni agli altri una verità fondamentale della nostra fede: la morte non ha l’ultima parola“.

“Il sorriso di Giorgia e Monica non si cancella”

“Pensiamo al sorriso di Monica e Giorgia. La morte non può cancellarlo. I ricordi belli vissuti insieme non muoiono: continuano a vivere nel cuore di chi resta”, ha sottolineato il vescovo.