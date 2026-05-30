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sabato 30 maggio 2026

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Savona, 15enne muore dopo bagno in piscina

Savona, 15enne muore dopo bagno in piscina
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La tragedia a Finale Ligure

Una tragedia è accaduta nel pomeriggio a Savona, in un camping di Finale Ligure. Un ragazzino di 15 anni, in trasferta in Liguria con la sua squadra di calcio per partecipare a un torneo, ha perso la vita dopo un malore in seguito a un bagno in piscina.

Il dramma è accaduto questo pomeriggio: il giovane, originario di Saluzzo, si è tuffato con i compagni in piscina ma appena entrato in acqua ha accusato un malore. Sul posto 118 e automedica, ma nonostante i lunghi tentativi di rianimarlo il ragazzo è deceduto.

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