Savona, 15enne muore dopo bagno in piscina

Una tragedia è accaduta nel pomeriggio a Savona, in un camping di Finale Ligure. Un ragazzino di 15 anni, in trasferta in Liguria con la sua squadra di calcio per partecipare a un torneo, ha perso la vita dopo un malore in seguito a un bagno in piscina.

Il dramma è accaduto questo pomeriggio: il giovane, originario di Saluzzo, si è tuffato con i compagni in piscina ma appena entrato in acqua ha accusato un malore. Sul posto 118 e automedica, ma nonostante i lunghi tentativi di rianimarlo il ragazzo è deceduto.