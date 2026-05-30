Roma, cavalli ‘in fuga’ sulla Colombo nella notte: paura e tre persone lievemente ferite

Nella notte, a Roma, un gruppo di cavalli è scappato al galoppo lungo via Cristoforo Colombo tra le auto. I cavalli, ripresi in molti video delle persone che a quell’ora erano in auto, sarebbero scappati dall’area delle Terme di Caracalla, dove gli animali erano stati radunati in vista della parata del 2 giugno, Festa della Repubblica.

Nei video postati sui social, si vedono i cavalli al galoppo mentre la Polizia locale di Roma Capitale e reparti militari cercavano di recuperarli.

Ipotesi petardi lanciati da un vigile

Sono in corso verifiche su un vigile urbano di Roma Capitale che potrebbe aver esploso alcuni petardi poco prima delle prove della parata del 2 giugno, provocando il panico tra una trentina di cavalli impegnati nell’allestimento della cerimonia ai Fori Imperiali. L’episodio, avvenuto nella zona delle Terme di Caracalla, ha generato momenti di forte tensione lungo via Cristoforo Colombo, dove gli animali imbizzarriti si sono riversati tra auto e passanti. Secondo le prime ricostruzioni, il rumore dei fuochi d’artificio avrebbe spaventato i cavalli, che hanno iniziato una fuga incontrollata rendendo necessario l’intervento immediato delle forze dell’ordine e dei militari presenti alle prove. Il bilancio è di due militari e un agente feriti in modo lieve durante le operazioni di contenimento, mentre circa quindici animali avrebbero riportato escoriazioni e contusioni. Sull’episodio indagano i carabinieri della compagnia Roma Centro che invieranno una prima informativa in procura.

Il Comando Generale della Polizia Locale di Roma Capitale, in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, ha avviato tutti gli accertamenti necessari per una completa e puntuale ricostruzione dei fatti. Sono attualmente in corso l’acquisizione di immagini dei sistemi di videosorveglianza, nonché ogni altra attività investigativa utile a individuare le cause che hanno determinato lo spavento degli animali e il loro successivo allontanamento lungo alcune strade cittadine. Le verifiche sono anche finalizzate ad accertare se eventuali esplosioni siano avvenute in un unico punto o in luoghi differenti e in concomitanza temporale. Al momento, tuttavia, nessuna ricostruzione può essere considerata definitiva, almeno fino a che il quadro informativo non risulterà completo e adeguatamente verificato.

