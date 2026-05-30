Operazione alto impatto, 1.335 arresti e oltre 430 kg di droga sequestrati in tutta Italia

Si è conclusa venerdì un’operazione a livello nazionale ad alto impatto investigativo finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e del porto abusivo di armi. L’attività ha rafforzato il controllo nelle zone più sensibili, per prevenire episodi di violenza, anche tra minori. L’operazione di alto impatto nazionale è stata condotta dagli investigatori delle Squadre Mobili, coordinati dal Servizio Centrale Operativo. L’attività investigativa, che ha visto il coinvolgimento anche degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine e di altri uffici delle Questure, ha portato all’arresto di 1335 soggetti, di cui 31 minorenni e 2358 denunce a piede libero, tra cui 142 minori.

Nel mirino anche armi da fuoco e coltelli

Sono stati sequestrati complessivamente circa 430 kg di sostanze stupefacenti, suddivisi in 48 kg di cocaina, 379 kg di cannabinoidi e 7 kg di eroina. A testimonianza dell’efficacia dell’attività di prevenzione, sono state sequestrate 111 armi da fuoco, anche a canna lunga tra cui un fucile d’assalto Colt Ar15, diverse armi da guerra e un giubbotto antiproiettili nonché numeroso munizionamento. Particolare attenzione è stata riservata al contrasto del porto di armi bianche, soprattutto in ambito giovanile, rinvenendo 250 armi bianche, tra cui taglierini, tirapugni, taser, sfollagente telescopici, fionde, machete, sciabole e accette.

Identificate oltre 297mila persone

Sono state identificate 297.071 persone, di cui 15.665 minorenni. Sono stati sequestrati complessivamente circa 8608,02 grammi di cocaina, 8579,56 grammi di hashish, 22.856 grammi di marijuana e 3,85 grammi di eroina. L’attenzione al contrasto del porto abusivo di armi, ha portato al sequestro di 10 pistole, 1 fucile e 16 armi bianche.Nel corso dell’operazione, sono state identificate 66837 persone, di cui 22 minorenni. n A Roma i controlli si sono concentrati all’interno di quartieri cittadini e nelle vicinanze di locali notturni, dove si registra un maggior consumo di droga. L’operazione ha portato all’arresto di 267 persone, di cui un minore e 234 denunce a piede libero, tra cui 1 minore.

Meloni: “Complimenti a Polizia, avanti sulla strada della legalità”

“1.335 arresti, 2.358 denunce, oltre 430 chili di droga, 111 armi da fuoco e 250 armi bianche sequestrate: l’imponente operazione condotta su tutto il territorio nazionale segna un colpo durissimo alla criminalità“, scrive su X la presidente del Consiglio Giorgia Meloni che rivolge i “complimenti alla Polizia di Stato e a tutti coloro che hanno contribuito a questo importante risultato”, dopo l’operazione ad alto impatto in tutta Italia. “Il Governo continuerà ad andare avanti con determinazione sulla strada della legalità e della sicurezza – sottolinea la premier -. Anche per questo abbiamo rafforzato gli strumenti di contrasto al porto abusivo di armi, comprese quelle da taglio: ogni colpo alla criminalità significa più tutela e più serenità per tutti i cittadini”.