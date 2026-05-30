Gran Paradiso, morto un alpinista precipitato dalla parete Nord

Un alpinista è morto dopo essere precipitato dalla parete Nord del Gran Paradiso. I due compagni di cordata, illesi, sono stati recuperati in parete con verricello e condotti a valle e non hanno bisogno di intervento sanitario. La salma è stata portata a Entreves. Sul posto per recuperare la salma il Soccorso alpino valdostano. Le operazioni di polizia giudiziaria e riconoscimento sono affidate al Sagf di Entreves.