Accesso Archivi

Accesso Archivi

sabato 30 maggio 2026

Ultima ora

Gran Paradiso, morto un alpinista precipitato dalla parete Nord

Gran Paradiso, morto un alpinista precipitato dalla parete Nord
LaPresse
LaPresse
Seguici su
Google Discover Fonti Preferite

La salma recuperata dal Soccorso alpino valdostano

Un alpinista è morto dopo essere precipitato dalla parete Nord del Gran Paradiso. I due compagni di cordata, illesi, sono stati recuperati in parete con verricello e condotti a valle e non hanno bisogno di intervento sanitario. La salma è stata portata a Entreves. Sul posto per recuperare la salma il Soccorso alpino valdostano. Le operazioni di polizia giudiziaria e riconoscimento sono affidate al Sagf di Entreves. 

© Riproduzione Riservata