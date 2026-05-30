Ferrara, donna trovata morta in casa: arrestato il marito

Una donna di 50 anni, Samanta Zironi, è stata ritrovata senza vita, nella notte, nella sua abitazione in via Stefano Gatti Casazza, a Ferrara. La vittima presentava diverse ferite da arma da taglio. Secondo le prime informzioni, sarebbe stato il marito della donna, Vladimiro Lombardi, 52 anni a chiamare il 112 dopo il femminicidio. Sul posto la polizia di Ferrara che ha arrestato l’uomo e lo ha trasferito in questura. In via Gatti Casazza sono intervenuti anche gli operatori del 118 che hanno potuto solo constatare il decesso della donna. Sono in corso i rilievi da parte della scientifica e le indagini della polizia per ricostruire quanto accaduto.