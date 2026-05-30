Brennero, blocco totale sull’A22: pronto un piano d’emergenza

Lo stop alla circolazione dei mezzi pesanti sull’Autostrada del Brennero è scattata stamattina alle 7 e dalle 10.30 il divieto interesserà tutti i mezzi da Trento Nord al confine di Stato. Blocco totale, insomma, per una manifestazione ambientalista in Tirolo che ha indotto le autorità austriache a interdire l’accesso oltre il passo del Brennero fino alle 19. Allo stato attuale, il servizio viabilità di A22 non segnala criticità. La polizia stradale ha mobilità cento pattuglie mentre la Protezione civile del Trentino ha allestito la sala operativa per gestire eventuali emergenze. Autostrada del Brennero, come concordato con le prefetture di Verona, Trento e Bolzano, ha disposto la chiusura del tratto tra la barriera di Vipiteno e il confine in direzione nord e la chiusura delle stazioni di Bressanone val Pusteria, Bressanone zona industriale e Chiusa val Gardena in direzione nord fino a cessate esigenze. Considerata l’alta probabilità di formazione di code, Autobrennero valuterà di anticipare l’uscita obbligatoria alle stazioni autostradali precedenti in base alle condizioni di traffico che verranno a crearsi.