Mazara del Vallo, scuolabus si ribalta: 19 feriti fra cui 14 bambini

Salgono a 19 le persone rimaste ferite nell’incidente che ha coinvolto un suv e uno scuolabus a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. Si tratta di 14 bambini e cinque adulti, tra cui due docenti della scuola Santa Gemma Pirandello, un genitore che stavano accompagnando i ragazzi e il conducente della macchina contro cui si è scontrato il bus.

Quando e dove è successo

Il sinistro è avvenuto intorno alle 14.30 sulla strada che porta verso Borgata Costiera. Il pulmino scolastico dopo l’impatto con l’auto si è coricato su un lato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia municipale e le ambulanze del 118.

Due bambini in condizioni più serie

Tutti i feriti sono stati portati all’ospedale di Mazara del Vallo. Due bambini sarebbero in condizioni più serie ma non in pericolo di vita: uno ha riportato una frattura scomposta e un altro un trauma toracico. Entrambi sono stati stabilizzati e si sta decidendo se trasferirli all’ospedale dei Bambini a Palermo in elisoccorso. Gli altri 12 bimbi hanno riportato solo escoriazioni e contusioni di lieve entità.