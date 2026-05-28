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giovedì 28 maggio 2026

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Travolse ladro a Viareggio, chiesto l’ergastolo per Cinzia Dal Pino

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LaPresse
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La pm parla di “volontà omicidiaria”

L’accusa ha chiesto l’ergastolo per Cinzia Dal Pino. La richiesta è stata avanzata dalla pm Sara Polino nel processo davanti alla Corte d’Assise di Lucca nei confronti dell’imprenditrice balneare viareggina accusata di aver ucciso Noureddine Mezgui, 52 anni, investendolo con il suo Suv l’8 settembre 2024 nel quartiere Darsena di Viareggio (Lucca), dopo il furto di una borsa dall’auto della donna.

Secondo l’accusa, Dal Pino “non ha tentato di fermare l’uomo, ma di aggredirlo e sopraffarlo”, agendo con “volontà omicidiaria” e con l’intento di “punirlo come forma di giustizia privata”, ha sostenuto in aula la pm al termine dell’istruttoria. Nel corso dell’udienza la Corte ha ascoltato anche i professionisti incaricati della perizia psichiatrica sull’imputata, che hanno escluso vizi di mente, ritenendo la donna pienamente capace di intendere e di volere.

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