Roma, atti osceni davanti a una ragazzina: arrestato psicoterapeuta dei vip

Un uomo di 42 anni, psicoterapeuta di vip e calciatori, è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di aver commesso atti osceni davanti a una studentessa minorenne, a pochi metri da due scuole. Già condannato a un anno e otto mesi e rimesso in libertà per corruzione di minori, è stato messo agli arresti domiciliari in esecuzione di un’ordinanza cautelare firmata dal gip del Tribunale di Roma, Paola Della Monica.

La ricostruzione degli investigatori

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’episodio si sarebbe verificato in via Collatina, all’altezza del civico 293, nel primo pomeriggio. Erano circa le 14.30, orario compatibile con l’uscita degli studenti dalle scuole della zona, tra cui l’istituto comprensivo “G. Gesmundo” e la scuola media “Salvo D’Acquisto”. Stando alla ricostruzione contenuta nell’ordinanza cautelare, l’indagato, alla guida di una Peugeot 208, avrebbe arrestato la marcia nei pressi della fermata dell’autobus dove una ragazza minorenne stava aspettando il mezzo pubblico. Una volta fermo, avrebbe iniziato a compiere atti osceni.

La ragazza, spaventata, avrebbe reagito urlando e insultando l’uomo, inducendolo infine ad allontanarsi rapidamente dal posto a bordo dell’auto. La denuncia presentata subito dopo l’accaduto ha consentito agli investigatori di avviare gli accertamenti e risalire all’identità dell’indagato.

Gip di Roma: “Difesa del 42enne contradditoria e inverosimile”

Nel corso dell’interrogatorio, la difesa del 42enne ha sostenuto che il comportamento contestato sarebbe stato frainteso dalla minorenne. L’uomo avrebbe riferito di soffrire di una dermatite nella zona genitale, patologia che gli provocherebbe improvvisi e insopportabili pruriti.

Secondo la versione difensiva, il gesto compiuto all’interno dell’auto sarebbe stato finalizzato esclusivamente a trovare sollievo dal fastidio provocato dalla malattia. Una tesi che il gip ha definito “contraddittoria e inverosimile”. Nell’ordinanza, il giudice sottolinea infatti come le modalità della condotta descritta dalla vittima e il contesto nel quale si sarebbero verificati i fatti risultino incompatibili con la spiegazione fornita dall’indagato. La giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma, Paola Della Monica, ha quindi disposto gli arresti domiciliari.