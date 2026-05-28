Michela Brambilla indagata a Milano: false fatture per 1,5 milioni per programma tv

Michela Vittoria Brambilla, deputata di Noi Moderati, è finita nel mirino della Procura di Milano. La parlamentare è indagata in un’inchiesta per false fatture per la realizzazione del programma tv di Rete 4 ‘Dalla parte degli animali’.

La notizia, anticipata da Repubblica, è confermata da fonti investigative. Uomini della guardia di finanza stanno dando esecuzione a una serie di decreti di perquisizione (non nei confronti della parlamentare ma di altri indagati) disposti dai pubblici ministeri Antonio Pansa e Giancarla Serafini con l’aggiunto Paolo Ielo nella sede dell’Enci – ente nazionale cinofilia italiana – e di tre società di produzione televisiva. Sono almeno sei le persone indagate nel fascicolo che intende accertare le modalità di sponsorizzazione del programma condotto da Brambilla. La vicenda al centro dell’inchiesta era stata oggetto di una puntata di Report.

Contestate false fatture per 1,5 milioni

Sono circa 1,5 milioni di euro di false fatture tra 2020 e 2026 quelle contestate dalla Procura di Milano nell’inchiesta che vede indagata l’onorevole Michela Vittoria Brambilla. Da quanto si apprende sul fascicolo dei pm Pansa-Serafini-Ielo con il Nucleo di polizia economico finanziaria della gdf, le fatture gonfiate per le sponsorizzazioni sarebbero servite per circa il 90 per cento a remunerare la conduzione di Brambilla e per il 10 per cento alla produzione del programma di Rete4. Tra i 6 indagati del fascicolo c’è anche il presidente dell’Enci, Espedito Massimo Muto.