Messina Denaro, Guardia di Finanza Palermo: “Indagati con stili di vita lussuosissimi”

Il tesoro del boss Matteo Messina Denaro scoperto grazie a un’indagine condotta a livello internazionale. L’operazione è stata coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo e condotta dai Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza.

“Parliamo di un patrimonio del valore di oltre 200 milioni di euro: abbiamo sequestrato società in Spagna, Gibilterra, alle Isole Cayman, ma nel corso delle nostre attività ci siamo imbattuti in tante altre società costituite in paradisi fiscali a Panama. Abbiamo sequestrato oltre 20 immobili, alcuni di loro davvero lussuosissimi, liquidità finanziarie per oltre 10 milioni di euro, poi siamo intervenuti sottoponendo a sequestro anche quote importanti di partecipazione di istituti finanziari, in particolare una quota in un istituto libanese dal valore realmente esorbitante”, ha dichiarato oggi, 28 maggio 2026, in conferenza stampa Carlo Pappalardo, comandante del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Palermo. “Dopodiché le attività di perquisizione della giornata di ieri ci hanno dato dei riscontri che sono in linea con lo stile e il tenore di vita dei nostri indagati: parliamo di indagati che abitavano davvero in dimore esclusive, lussuosissime, abbiamo rivenuto orologi di lusso di eccezionale valore, oltre a individuare e a rinvenire contanti”, ha aggiunto.