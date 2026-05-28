Maldive, in centinaia a Omegna per il funerale di Federico Gualtieri

Centinaia di persone hanno partecipato nella Collegiata di Sant’Ambrogio di Omegna, nel Verbano-Cusio-Ossola, ai funerali di Federico Gualtieri, il 30enne morto insieme a Monica Montefalcone e sua figlia Giorgia Sommacal, Gianluca Benedetti e Muriel Oddenino nella tragica immersione alle Maldive del 14 maggio. Il gruppo stava esplorando alcune grotte a 50 metri di profondità nell’atollo di Vaavu, vicino ad Alimathaa. Sulla bara di legno chiaro, una corona di girasoli e una fotografia sorridente del giovane incorniciata di bianco. All’ingresso della Collegiata era stato affisso un cartellone bianco con alcune immagini di Federico e la scritta ‘grazie’. Sul manifesto funebre la frase: “Ogni volta che guarderete il mare, io sarò lì accanto a voi”. In prima fila, durante la cerimonia, la madre Manuela, il padre Gianluca e il sindaco di Omegna, Daniele Berio. “Vi invito a dire grazie per quello che Federico è stato per ciascuno di voi. Perché le persone che siamo diventati oggi lo dobbiamo anche a lui, chiediamo a Dio di aiutarci a vedere nelle lacrime di oggi che la vita di Federico è nelle mani di Dio”, ha detto don Gianmario Lanfranchini nell’omelia.